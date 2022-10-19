Эрдоган заявил, что договорился с Путиным о строительстве газового хаба

Москва и Анкара достигли соглашения о создании газового хаба в Турции. Об этом на заседании с однопартийцами в среду заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.



«Сейчас Европа думает о том, как обеспечить себя энергией в предстоящий зимний период. У нас, хвала Аллаху, такой проблемы нет. Более того, на последней нашей встрече с господином Путиным мы договорились о создании в Турции газового хаба. Как он и сам объявил, Европа может использовать российский газ через Турцию»,— приводит РИА «Новости» его слова.

На прошлой неделе Эрдоган поручил Министерству энергетики начать работу по строительству газового хаба. Предложение о его создании турецкий лидер получил от президента России Владимира Путина на встрече в Астане. По данным агентства «Анадолу», вероятнее всего хаб разместят в Восточной Фракии на северо-западе страны.