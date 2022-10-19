Стремоусов: ВСУ перешли в наступление на Херсонскую область

Украинские войска перешли в наступление в направлении Новая Каменка — Берислав. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замглавы пророссийской «администрации» Херсонской области Кирилл Стремоусов.

По словам Стремоусова, после артподготовки вперед пошли до двух батальонов пехоты 128 горно-штурмовой и танковый батальон 17 бригады. В зоне наступления зафиксировано «большое количество вражеских БПЛА среднего действия и разведывательный «Байрактар». Турецкие дроны пока не вошли в зону противовоздушной обороны, отметил он.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак опроверг информацию о наступлении ВСУ на Херсон. По его словам, российская сторона рассылает фейки с целью запугать херсонцев и «устраивает пропагандистскую показуху с эвакуацией».

«Довольно примитивная тактика, учитывая, что ВСУ не обстреливают украинские города — это делают исключительно российские террористы», — подчеркнул Ермак.

Ранее Стремоусов заявил, что Херсон в ближайшее время может оказаться под обстрелом со стороны украинских войск. Он призвал местных жителей «максимально быстро» переходить на левый берег Днепра. По данным РИА «Новости», население получает СМС-оповещения о необходимости покинуть город из-за угрозы обстрелов. В них говорится: «Уважаемые жители! Будут обстрелы жилых кварталов ВСУ. С 7:00 автобусы от Речпорта на Левый берег».



В свою очередь, глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо объявил об эвакуации мирного населения их четырех муниципалитетов региона, но не самого Херсона. По его словам, дальнейшие решения относительно города «будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации», которая на сегодняшний день «уже весьма непростая». Сегодня он также объявил о закрытии въезда для гражданских лиц в область на неделю.

В интервью Владимиру Соловьеву Сальдо заявил, что эвакуация проходит «в штатном режиме». По его словам, многие мужчины якобы отказываются от выезда и записываются в херсонский добровольческий батальон. «И, главное, они (люди) верят, что Вооружённые силы Российской Федерации их защитят», — оценил ситуацию Сальдо.

Тем временем в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Запорожской и Киевской областях объявлена воздушная тревога, сообщают СМИ.