Мединский назвал «тварями» преподавателей журфака МГУ

Бывший министр культуры Владимир Мединский назвал преподавателей журфака МГУ «тварями», которые ведут антироссийскую деятельность. С таким заявлением он выступил на презентации книги Владимира Кикнадзе «Сила V правде».

«Журфак МГУ забит этими тварями, еще и из числа, так сказать, учеников «либеральных преподавателей». Мы все это могли терпеть, вполне это было нормально. У нас свобода, плюрализм процветал 30 лет. Только не в военное время. В военное время как-то это нехорошо, мне кажется», — приводит РИА «Новости» его слова.

Он привел в пример ситуацию с «травлей» студента журфака МГУ, который сделал фото на главной лестнице факультета с российским флагом и в футболке с буквой Z. Он призвал вести разъяснительную работу среди тех, кто не поддерживает российскую агрессию против Украины.

В сентябре двух студенток журфака МГУ отчислили за конфликт с однокурсником Степаном Антроповым, который пришел в университет в одежде с Z-символикой после участия в митинге в поддержку «референдумов». Студенты обсуждали выходку однокурсника в закрытом чате, однако скриншоты из него неизвестным образом распространились в Telegram-каналах. Как утверждает DOXA, после этого девушкам и их родителям стали поступать угрозы, а руководство университета решило их отчислить. Еще двое студентов вынужденно ушли в академический отпуск.