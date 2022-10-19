Ночью под обстрел попали Днепропетровская и Запорожская области Украины

UP (12:40): Воздушная тревога объявлена в Одесской Запорожской областях, сообщают СМИ.***

Украинские власти сообщили о российских ударах по Днепропетровской и Запорожской областям. Снаряды попали в объекты критической инфраструктуры, есть пострадавшие.

По словам главы Днепропетровской области Валентина Резниченко, «россияне всю ночь били по области из разного оружия». В результате обстрелов в Криворожском районе обесточенными остались города и села в Апостоловской, Зеленодольской, Широковской и Софиевской общинах и один из районов Кривого Рога. Также из-за отсутствия электричества насосные станции перестали перекачивать воду. Кроме того, повреждения получил жилой двухэтажный дом. По предварительным данным, пострадавших нет.

«Никопольский район российские оккупационные войска всю ночь обстреливали из «Градов», «Ураганов» и тяжелой артиллерии. Направили на Марганецкую и Красногригоровскую общины до 60 снарядов», — добавил Резниченко.

Тем временем глава Запорожской областной администрации Александр Старух сообщил, что в результате российского удара по Орехову были ранены восемь мирных жителей, их госпитализировали в состоянии разной степени тяжести. По его словам, обстрел из реактивных систем залпового огня велся около семи часов.

«Разрушениям подверглись частные дома, здание городского совета, учебного заведения. Сейчас в Орехове отсутствует электро- и водоснабжение. Профильные службе уже работают над восстановлением сетей», — добавил Старух.



Также под обстрел попал город Гуляйполе, по нему выпустили ракеты С-300, утверждает глава обладминистрации. В результате удара была разрушена местная школа. По предварительной информации пострадавших нет.