Два человека пострадали при обстреле Шебекино в Белгородской области

Два человека получили ранения в результате обстрела города Шебекино в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Под сильный обстрел ВСУ попало Шебекино. Есть пострадавшие. Мужчина с ранением грудной клетки, в тяжелом состоянии. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Женщину доставляют в районную ЦРБ», — говорится в сообщении.

Как утверждает Гладков, все удары пришлись на объекты гражданской инфраструктуры. В частности, разрушения получили торговый центр и физкультурно-оздоровительный комплекс.

«В спортивном объекте поврежден надувной купол. В торговом центре посечены окна и витрины, а также две машины, которые стояли на территории парковки», — пояснил Гладков.

Ранее Гладков сообщил об обстреле Белгорода со стороны ВСУ. По его словам, один из снарядов попал в объект инфраструктуры, однако повреждения оказались незначительными.