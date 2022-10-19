Экс-замминистра энергетики заподозрили во взяточничестве

Бывшего замминистра энергетики заподозрили в получении взятки в 227 миллионов рублей. Об этом во время выступления в Госдуме заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев, передает РИА «Новости». Имя фигуранта он называть не стал.

По словам Колокольцева, факт получения взятки в ходе совместного расследования установили ФСБ, Росфинмониторинг и федеральное казначейство. Средства передавались через расчетные счета в зарубежных банках, утверждает он. В обмен на деньги экс-замминистра энергетики обещал содействие при заключении госконтрактов.







