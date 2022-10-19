Жительница Томска провела антивоенную акцию на Ново-Соборной площади

В Томске местная жительница сбрила себе волосы в знак протеста против боевых действий в Украине и мобилизации. Об этом сообщают «Сибирь.Реалии»*.



По данным издания, местная жительница провела антивоенную акцию на Ново-Соборной площади. Сбритые волосы она сложила в коробку, а после подняла ее, показав надпись «Нет – значит нет». Женщине удалось избежать задержания, поскольку рядом не оказалось полиции.

«Не могу молчать о том, что происходит в мире и нашей стране. Это очень больно и невыносимо. Все мужчины в моей семье имеют военно-учетную специальность и молча принимают тот факт, что нужно будет идти (на фронт, — The New Times)», — рассказала «Сибирь.Реалии»* участница акции.

*«Сибирь.Реалии» Минюст РФ считает «иностранным агентом»

Фото: скриншот видео «Сибирь.Реалии»*