Гладков сообщил о новом обстреле Белгорода

Утром в среду Белгород снова оказался под обстрелом. Один из снарядов попал в объект инфраструктуры, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

«Зафиксировано попадание снаряда на один из объектов инфраструктуры города Белгорода. Разрушения незначительные, они не повлияют на работу энергообеспечения города. Все оперативные службы выехали на место для устранения последствий», — написал он в своем Telegram-канале.



За последнюю неделю в Белгородской области в результате обстрелов загорелась нефтебаза и был поврежден многоэтажный жилой дом. В городе регулярно работает система ПВО.