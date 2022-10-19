Гросси обратил внимание на «поразительную» осведомленность Путина о ситуации на ЗАЭС

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси указал на удивительную осведомленность президента РФ Владимира Путина о ситуации вокруг Запорожской АЭС. Об этом он заявил в интервью телеканалу Telefe.

«Меня поразило его (Владимира Путина. — NT) детальное знание АЭС, ее технических характеристик и понимание того, что я предлагаю для обеспечения безопасности», — сказал он.

По его словам, Путин «очень уверен в том, что делает» и «глубокого убежден [в своей позиции]».

Тем временем в беседе с агентством Reuters Гросси отметил, что в ближайшее время рассчитывает вернуться в Россию и Украину. Глава МАГАТЭ добавил, что продолжает консультации с Москвой и Киевом по созданию защитной зоны вокруг ЗАЭС.

«Это подразумевает взаимодействие, при котором я получаю ответы и реакцию от двух сторон и ищу новые способы двигаться вперед, и для этого в какой-то момент, вероятно очень скоро, мне придется вернуться», — сказал он в ходе поездки в Аргентину.

Гросси встретился с Путиным 11 октября. Глава МАГАТЭ в ходе переговоров указал на необходимость скорейшего устранения ядерной угрозы на ЗАЭС, а президент России заявил о готовности обсудить любые вопросы, связанные с атомной электростанцией.



За несколько дней до этого Гросси также провел встречу с Зеленским. Глава МАГАТЭ положительно оценил ее результаты и заявил, что в ходе переговоров удалось достичь «прогресса в создании зоны ядерной безопасности на Запорожской АЭС».

Гросси начал консультации с Россией и Украиной по созданию защитной зоны вокруг атомной электростанции во избежание повреждений и ядерной катастрофы еще в сентябре. По его словам, для создания такой зоны необходимо соглашение между Москвой и Киевом. Вопрос усложняется тем, что стороны «находятся в состоянии военного конфликта». По этой причине МАГАТЭ не сможет добиться полной демилитаризации станции, отметил Гросси.

Агентство 6 сентября опубликовало доклад по итогам миссии на Запорожскую АЭС. В частности, МАГАТЭ предложило создать защитную зону вокруг атомной электростанции во избежание повреждений и ядерной катастрофы, а также организовать на Запорожской АЭС учения для отработки эффективного реагирования при аварийной ситуации.

Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС 1 сентября. Необходимость в этом возникла в связи с регулярными обстрелами атомной электростанции. На протяжении всего августа Россия и Украина обвиняли в ударах друг друга. ООН призвала демилитаризовать станцию, Россия же считает, что военные охраняют объект и обеспечивают его безопасность.