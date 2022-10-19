Из Херсонской области планируют эвакуировать до 60 тысяч человек

«Власти» Херсонской области планируют «переместить на левый берег Днепра и в другие регионы РФ» порядка 50-60 тысяч человек. Об этом в эфире «Соловьев LIVE» сообщил «врио губернатора» региона Владимир Сальдо.

«Мы подсчитывали — примерно 50-60 тысяч людей планируется переместить на левый берег Днепра», — сказал Сальдо, добавив, что на это уйдет около недели.

Ранее Владимир Сальдо аноносировал эвакуацию жителей четырех муниципалитетов региона, но не самого Херсона. По его словам, дальнейшие решения относительно города «будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации», которая на сегодняшний день «уже весьма непростая».

Замглавы пророссийской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Херсон в ближайшее время может оказаться под обстрелом со стороны украинских войск. Он также призвал местных жителей «максимально быстро» переходить на левый берег Днепра.



