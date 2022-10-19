Энергодар подвергся ночным обстрелам

UPD: Представитель пророссийской «администрации» Запорожской области Владимир Рогов сообщил ТАСС о попытке ВСУ захватить атомную электростанцию. По его словам, украинский десант на 30 катерах пытался высадиться в Энергодаре, однако его вылазка была пресечена.

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Территория Энергодара подверглась ракетному обстрелу со стороны украинских войск, сообщили оккупационные «власти» города в Telegram-канале. Украинский мэр горда подтвердил факт удара, но не уточнил, кто именно вел обстрел.

По утверждениям оккупационных «властей», украинские войска обстреляли администрацию города из РСЗО HIMARS, а также нанесли удар «аналогичными» ракетами по мосту на выезде из города и подстанции «Луч». Пророссийский «глава» города Александр Волга заявил, что город в результате обстрела оказался обесточен.

Украинский мэр Энергодара Дмитрий Орлов подтвердил факт ночного обстрела. «Обстрелы сначала промышленной зоны, а потом и самого города начались около полуночи и не утихают утром. Есть сообщения о повреждении одной из подстанций, а также здания исполнительного комитета городского совета», — написал он в своем Telegram-канале. По его словам, город остался без воды и света. С чьей стороны велся обстрел, Орлов не уточнил.

