В США присяжные оправдали Игоря Данченко, которого обвиняли в даче ложных показаний по делу о «досье Стила»

В США суд присяжных оправдал российского аналитика Игоря Данченко, которого обвиняли в даче ложных показаний ФБР по делу о сотрудничестве избирательного штаба Дональда Трампа с Россией. Об этом сообщает Reuters.

По версии следствия, Данченко помогал бывшему сотруднику британской разведки MI6 Кристоферу Стилу в написании «досье» о связях Дональда Трампа с Россией. Из обвинительного заключения следует, что российский аналитик дал органам следствия ложные показания о том, что не имел контактов с представителями Демократической партии США и не был российским шпионом.

В «досье» утверждалось, что российские спецслужбы обладают информацией личного и финансового характера, дискредитирующей Трампа. Его начали собирать в преддверии президентской гонки в 2015 году. Позднее ФБР и Минюст США сообщили членам Конгресса, что не смогли установить подлинность изложенных в досье сведений. Сам Трамп называл его примером «тотальной политической охоты на ведьм».

Присяжные оправдали Данченко по четырем пунктам обвинения. Судья, рассматривавший дело, незадолго до вынесения решения отклонил пятый пункт. Расследование вел спецпрокурор Джон Дарем, назначенный на эту должность в 2019 году. Reuters отмечает, что оправдание российского аналитика нанесло по его карьере «очередной удар».

В октябре 2020 года выяснилось, что главным источником информации «досье» на Трампа стала российский PR-специалист Ольга Галкина. Она была сотрудницей РИА «Новости», руководила пресс-службой губернатора Саратовской области и вице-мэра Саратова, а также была пресс-секретерам Ростехнадзора.