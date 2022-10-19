Close

#Новости

Зеленский уволил посла в Казахстане, призывавшего убивать русских

19.10.2022

Ранее МИД Казахстана назвал его статус нежелательным и пообещал заменить

Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла Украины в Казахстане Петра Врублевского, который призывал «убивать русских». Соответствующий указ опубликован на сайте украинского лидера в среду.

«Уволить Врублевского Петра Юрьевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Казахстан», — говорится в тексте документа.

В августе Врублевский дал казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову интервью, в котором говорил об убийстве русских. «Чем больше мы убьем русских сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям», — рассказал тогда дипломат. 

МИД Казахстана назвал статус Врублевского нежелательным, а Следственный комитет (СК) РФ инициировал по данному факту проверку. Кроме того, на заявление отреагировала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, заявив, что «такое может говорить только посол террористического режима».

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.