Стремоусов: в самое ближайшее время начнется «битва за Херсон»

Замглавы пророссийской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Херсон в ближайшее время может оказаться под обстрелом со стороны украинских войск. Он призвал местных жителей «максимально быстро» переходить на левый берег Днепра.

«Сейчас, на утро 19 октября, ситуация на фронтах и подступах к Херсонской области стабильная. Враг концентрирует свои силы и может в любой момент начать наносить удары по мирному населению Херсона и Херсонской области. Мы еще раз настоятельно рекомендуем не мешать военным делать свое дело. Никто отступать не собирается, но и мы хотим уберечь ваши жизни. Переходите, пожалуйста, по возможности максимально быстро на левый берег», — заявил Стремоусов в своем утреннем видеообращении.

По данным РИА «Новости», население получает СМС-оповещения о необходимости покинуть город из-за угрозы обстрелов. В них говорится: «Уважаемые жители! Будут обстрелы жилых кварталов ВСУ. С 7:00 автобусы от Речпорта на Левый берег».



Накануне Стремоусов опубликовал в своем Telegram-канале видеообращение, в котором заявил, что «в самое ближайшее время начнется битва за Херсон». По его словам, к линии фронта стягиваются «укронацисты, подталкиваемые Западом». Он предупредил, что под удар могут попасть как сам город, так и правобережная часть области.

«Напоминаем, что жилье, которое вы можете потерять вследствие ракетных и бомбовых ударов нацистами, будет Российской Федерацией вам компенсировано на территории других субъектов РФ. <…> Попрошу воспринять мои слова всерьез и воспринять их как „максимально быстрая эвакуация“. Город сдавать мы не собираемся, будем стоять до конца», — заявил он.

Ранее глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо аноносировал эвакуацию жителей четырех муниципалитетов региона, но не самого Херсона. По его словам, дальнейшие решения относительно города «будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации», которая на сегодняшний день «уже весьма непростая».

Тем временем, генерал армии Сергей Суровикин, назначенный командующим ВС РФ в Украине, во время своего первого публичного выступления в новой должности заявил, что «обстановку в зоне СВО можно охарактеризовать как напряженную». По его словам, «киевский режим» может применить «запрещенные методы войны» в Херсоне, а также готовит нанести массированный ракетный удар по Каховксой ГЭС и самому городу.

Он пообещал организовать безопасную эвакуацию населения «по готовящейся правительством России программе переселения». Вслед за Сальдо он также заявил, что командование будет принимать дальнейшие решения по Херсону в зависимости «от военно-тактической ситуации».



