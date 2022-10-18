«Дождь»*: родственница военного из списка погибших на полигоне под Белгородом подтвердила, что он был добровольцем

Родственница Вадима Годунова, который числится в списках погибших в результате стрельбы на полигоне в Белгородской области, подтвердила «Дождю»*, что он был не мобилизованным, а добровольцем. По ее словам, он заключил контракт с Минобороны РФ на один год. В воинской части в поселке Солоти он находился около недели.

«Конечно, мы против все были, но он никому не сказал. У него было сотрясение мозга в детстве, отсрочка от армии. Ему это все говорили, но это его решение, чего теперь говорить и ругать», — рассказала собеседница издания.

Годунов в последний раз выходил на связь с родными за день до инцидента, 14 октября. На полигоне в Солоти у его подразделения проходили учения. С тех пор он больше не связывался с близкими.

Подтверждения его гибели белгородский военкомат не давал и посоветовал дожидаться «бумаги» от комиссариата в Смоленске. Именно там прописан Годунов. Его родственница также обратила внимание, что в списках предполагаемых погибших ошибочно указано, что он из Мурманской области.

Ранее «Дождь»* подтвердил гибель другого военнослужащего из списка — Николая Лапина. О его смерти изданию рассказала супруга. Какие-либо подробности она приводить отказалась.

По данным Минобороны РФ, в результате стрельбы на полигоне в поселке Солоти Белгородской области погибли по меньшей мере 11 человек. Власти утверждают, что там находились не мобилизованные, а добровольцы. Некоторые СМИ настаивают, что количество жертв стрельбы выше официального. Первоначально сообщалось о 22 погибших и 16 раненых.

*«Дождь» Минюст РФ считает «иностранным агентом».