Павла Крисевича приговорили к 5 годам лишения свободы за акцию на Красной площади

Тверской районный суд Москвы приговорил акциониста Павла Крисевича к 5 годам лишения свободы за акцию с «самоубийством» на Красной площади. Об этом сообщает SOTA.

Крисевича признали виновным в хулиганстве, совершенном с применением оружия, группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Максимальное наказание по данной статье — 7 лет лишения свободы.

Крисевича задержали в июне 2021 года за перфоманс на Красной площади. Он сделал два «предупредительных» выстрела в воздух из охолощенного пистолета Макарова, а затем один — себе в голову. В полицейском участке акционист объяснил, что главная идея данной художественной акции заключалась в «устранении собственного страха».

Фото: SOTA