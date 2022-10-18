237-й день боев: главное

В Украине утро началось с воздушной тревоги по всей стране. Российские войска атаковали Киев, Житомир, Кривой Рог, Харьков, Николаев, Днепр. В Николаеве частично разрушен жилой дом, один человек погиб. В Киеве два человека погибли при атаке на ТЭЦ. По оценкам президента Украины Владимира Зеленского, в стране с 10 октября разрушено 30% электростанций. Власти предупреждают о возможных перебоях с электричеством, водой и отоплением.

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в ближайшие дни Альянс поставит Украине системы противовоздушной обороны, чтобы помочь стране защитить себя от волны беспилотников иранского производства, с помощью которых Россия наносит удары по критически важной инфраструктуре. Информацию распространил Reuters .

Источники Reuters также смогли подтвердить отправку Ираном в Россию беспилотников и ракет. Вероятно, это приведет к ответными шагам ЕС и США. По данным источников, сделка состоялась 6 октября, когда первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер, два высокопоставленных чиновника влиятельной Революционной гвардии Ирана и представитель Высшего совета национальной безопасности посетили Москву для переговоров с Россией о поставках оружия. Вооружение российские чиновники запросили как можно скорее. Именно дроны-камикадзе в последние дни непрерывно атакуют украинские города. МИД Украины уже планирует разорвать дипломатические отношения с Ираном и призывает ввести санкции против страны.

В Иране считают, что продажа оружия России не нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН от 2015 года. И то, где используются беспилотники — не вопрос продавца. В Кремле отрицали получение оружия от Ирана: пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорил, что атаки наносят российскими образцами.

Владимир Путин удвоил зарплату чиновников на оккупированных территориях Украины. По информации «Российской газеты», цель такой меры — повышение социальной защищенности. При этом федеральные госорганы могут выплачивать безотчетные суммы для возмещения расходов в таких командировках.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин анонсировал введение в России жилищных сертификатов для жителей Херсонской области, которые хотят переехать в другие регионы России. Также власти обещают помочь купить вещи первой необходимости, пишет «Коммерсант». Сертификаты будут выдавать по российским нормативом — стоимость квадратного метра утверждена в 83,4 тыс. рублей за квадратный метр. Для одиноких людей расчетная площадь жилья составит 33 кв. метра жилья, семьи из двух человек — 42 кв. метра, а сертификат на семью от трех и более человек будут рассчитывать по 18 кв. метров на человека.

Минобороны России потратило 71,8% средств, которые выделяются по статье «национальная оборона». Как следует из документа, в период с января по август государственные расходы на национальную оборону составили 3,359 триллиона рублей, в то время как на эти цели в текущем году было выделено 4,679 триллиона рублей. Обычно к этому времени траты составляли 60% и меньше.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Запорожская АЭС снова потеряла связь с последней оставшейся работающей внешней линией электропередачи 750 кВ сегодня утром. Она продолжает получать электроэнергию из сети через резервную систему, которая была восстановлена на прошлой неделе.

ВВС также сообщила, что российские военные похитили двух сотрудников ЗАЭС — начальника службы информационных технологий Запорожской АЭС Олега Костюкова и помощника генерального директора Олега Ошеку. На данный момент неизвестно, где они и что стало причиной похищения.