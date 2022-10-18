Из Украины вернулся мобилизованный, сдавшийся в плен после первого боя

Мобилизованный из Липецкой области Егор Чеботарев, интервью с которым было опубликовано на YouTube-канале украинского блогера Владимира Золкина, вернулся на родину в рамках последнего обмена военнопленными. На это обратил внимание проект «Важные истории»*.

«Важные истории»* изучили кадры, запечатлевшие возвращение российских военных из украинского плена. На видео они распознали Егора Чеботарева. Напомним, ранее издание «7х7 — Горизонтальная Россия» нашло его страничку во «ВКонтакте». Судя по информации с профиля, мужчина занимается видеопродакшеном и пишет музыку. Его призвали на следующий день после объявления мобилизации. Уже 29 сентября он оказался в Украине, а 1 октября — в украинском плену.

В интервью Владимиру Золкину Чеботарев рассказывал, что вскоре после призыва его часть перебросили в луганский город Сватово. Им выдали неисправную технику, вместе с командиром они несколько дней передвигались по лесам и разным населенным пунктам. Однажды на пути они встретили колонну военных, отступающую из Лимана. В плен он сдался после того, как старший группы бросил его вместе с товарищами. БМП, на которой они двигались, перестала стрелять, и в их распоряжении остались лишь автоматы. Попав под обстрел, все разбежались, после чего Чеботарев остался один.

«После я уснул, проснулся от того, что летели снаряды. Я был спросонья. Не было еды, воды, я хотел пить. Пошел дождь, образовалась лужа, я попил этой воды и пошел в неизвестном направлении. Пошел по лесу, услышал гул. Я шел на звук. Я хотел найти людей. Я нашел деревню, [где увидел] четырех человек. Это были украинские войска. Я поднял руки и сказал, что сдаюсь. И я сдался», — рассказал он.



Чеботарева вернули в рамках последнего обмена с Украиной военнопленными. Как сообщил пророссийский глава Донецкой области Денис Пушилин, обмен проходил в формате 110 на 110.

«Мы Киеву отдаём в основном женщин. Из застенков украинского режима возвращаем домой 80 гражданских моряков, которых держали в заложниках. Также свободу получают 30 военнослужащих из ДНР, ЛНР и других регионов РФ», — рассказал он.