ЕК представила план по защите критической инфраструктуры ЕС

Еврокомиссия (ЕК) представила план по защите энергетической, цифровой, транспортной и космической инфраструктур ЕС после диверсии на «Северных потоках». Он предусматривает укрепление международного сотрудничества для повышения готовности и реагирования на текущие угрозы, передает ТАСС.

ЕК призвала страны Евросоюза провести стресс-тесты организаций, эксплуатирующих критически важную инфраструктуру, «на основе общего набора принципов, разработанных на уровне ЕС». Кроме того, из документа следует, что ЕС и НАТО создадут совместную целевую группу по защите критической инфраструктуры. План планируют представить на Европейском совете, который состоится 20-21 октября.

Ранее шведская газета Expressen показала снимки с места аварии на «Северном потоке». Съемка проводилась в Балтийском море на глубине 80 метров. Издание утверждает, что сила взрыва, разрушившего трубопровод, была эквивалентна землетрясению 2,3 балла по шкале Рихтера. Диверсия не только привела к повреждению инфраструктуры, но и к образованию трещин на морском дне.





Утечки газа на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» нашли в Балтийском море 26 сентября. В ЕС и России посчитали это диверсией. Береговая охрана Швеции нашла еще одну утечку 29 сентября. Сейсмологические станции Швеции и Дании получили данные, что причиной могли быть подводные взрывы. Газ перестал выходить из «Северного потока» лишь к началу октября. В Кремле настаивают, что выгоду от разрушения газопроводов могли получить лишь «англосаксы».