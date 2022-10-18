Один из пострадавших в результате крушения Су-34 в Ейске скончался в больнице

UPD: Общее число пострадавших в результате падения самолета в Ейске составляет 43 человека, из них 9 детей, в стационарах находится 25 раненых, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на вице-губернатора.

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Число погибших в результате крушения военного самолета Су-34 в Ейске увеличилось до 15. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя губернатора Краснодарского края Анну Минькову.

«Пострадавший с ожогами скончался», — сообщила она агентству.

Накануне в Ейске потерпел крушение военный самолет Су-34, он упал во дворе девятиэтажного жилого дома и спровоцировал масштабный пожар. В Минобороны сообщили, что полет был учебно-тренировочным. В результате происшествия пострадали 19 человек, среди погибших числится трое детей.



Ранее сообщалось , что из-под завалов разрушенного дома извлекли тело 14-го погибшего. Установить его личность пока не удалось — погибший сильно обгорел. Поисковые работы объявлены завершенными.

СК квалифицировал произошедшее как нарушение правил полетов или подготовки к ним (ст. 351 УК РФ). «В настоящее время следствие в качестве основной версии падения рассматривает техническую неисправность воздушного судна», — говорится в сообщении. Расследование уголовного дела продолжается.