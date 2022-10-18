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Один из пострадавших в результате крушения Су-34 в Ейске скончался в больнице

18.10.2022

Он стал 15-й жертвой трагедии

UPD: Общее число пострадавших в результате падения самолета в Ейске составляет 43 человека, из них 9 детей, в стационарах находится 25 раненых, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на вице-губернатора.

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Число погибших в результате крушения военного самолета Су-34 в Ейске увеличилось до 15. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя губернатора Краснодарского края Анну Минькову.

«Пострадавший с ожогами скончался», — сообщила она агентству.

Накануне в Ейске потерпел крушение военный самолет Су-34, он упал во дворе девятиэтажного жилого дома и спровоцировал масштабный пожар. В Минобороны сообщили, что полет был учебно-тренировочным. В результате происшествия пострадали 19 человек, среди погибших числится трое детей.

Ранее сообщалось, что из-под завалов разрушенного дома извлекли тело 14-го погибшего. Установить его личность пока не удалось — погибший сильно обгорел. Поисковые работы объявлены завершенными. 

СК квалифицировал произошедшее как нарушение правил полетов или подготовки к ним (ст. 351 УК РФ). «В настоящее время следствие в качестве основной версии падения рассматривает техническую неисправность воздушного судна», — говорится в сообщении. Расследование уголовного дела продолжается. 

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что жители левого и правого крыльев девятиэтажного дома в Ейске, где потерпел крушение Су-34, могут заселяться в свои квартиры сегодня с 18:00. По его словам, вопрос по центральной части дома все еще требует уточнения. 

Фото: Telegram-канал Вениамина Кондратьева

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