Минобороны с начала текущего года потратило 71,8% годового бюджета

Российские власти с начала текущего года израсходовали 71,8% средств, которые выделяются по статье «национальная оборона». Соответствующее заключение опубликовала Счетная палата, на это обратила внимание журналистка Фарида Рустамова.

Как следует из документа, в период с января по август государственные расходы на национальную оборону составили 3,359 триллиона рублей, в то время, как на эти цели в текущем году было выделено 4,679 триллиона рублей.

«71,8%, или 3,4 трлн — много это или мало? Очень много. Обычно Минобороны не тратит свой годовой бюджет так быстро: в прошлые годы за январь-август план выполнялся, как правило, на 55–60%», — пояснила Рустамова.

Журналистка также обратила внимание, что прежде Кремль не закладывал такие большие расходы на военных. В этом году государство потратит на содержание армии рекордные 4,7 триллиона рублей, подчеркнула она.