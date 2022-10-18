«Медуза»*: Собянин завершил мобилизацию в Москве из-за «фрустрации населения»

Источники «Медузы»*, близкие к Кремлю, утверждают, что мобилизацию в Москве решили остановить, поскольку она вызвала фрустрацию среди горожан. По их словам, отношение москвичей к призывной кампании еще сильнее ухудшилось после облав на мужчин призывного возраста.

Один из собеседников издания назвал облавы у метро «цирком с конями», который «надо было прекращать. По его словам, такой метод призыва «придумали» в силовых ведомства, в частности — в Минобороны РФ. Он также отметил, что из-за мобилизации местные жители «попрятались» и «уехали», а также указал на рост страха и недовольства среди населения.

Еще один собеседник «Медузы»* рассказал, что Кремль поручил крупным российским городам провести фокус-группы об отношении местных жителей к мобилизации. Их результаты подтвердили, что «фрустрированы» из-за призыва были не только жители столицы. По его словам, «четкий антипутинский тренд» прослеживался даже среди тех, кто поддерживает боевые действия в Украине. По этой причине мобилизацию планируют объявить завершенной и в Петербурге, хотя город так и не выполнил «план по набору» в российскую армию.

Несмотря на обещания президента завершить мобилизацию через две недели, власти некоторых регионов, напротив, сообщают о получении задания по донабору. Такие задания получают субъекты, в которых мобилизация прошла «без шума и скандалов». Эту информацию подтвердил источник «Медузы»*, близкий к полпредству одного из федеральных округов.

Собеседники издания утверждают, что «вторую волну» мобилизации объявят в России уже грядущей зимой. Власти ожидают разгрузки лагерей для мобилизованных и логистические цепочки. При этом утверждается, что россиян будут отправлять на фронт «более точечно», привлекая более активно к этому процессу работодателей.

*«Медузу» Минюст РФ считает «иностранным агентом»