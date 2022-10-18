Демографы предупредили о рекордном снижении рождаемости в России из-за боевых действий в Украине

Эскалация президентом России Владимиром Путиным конфликта в Украине ускоряет демографический крах в стране. Такую оценку ситуации приводит оценку сотрудник лаборатории демографии и человеческого капитала Института Гайдара Игорь Ефремов, сообщает Bloomberg.

Планы путинского правительства предусматривали, что в 2022 году начнется обратное сокращение численности населения, а в 2030 году рост должен возобновиться. Однако за несколько недель до объявления мобилизации чиновники подготовили внутренний отчет, в котором говорилось о нереальности поставленных целей. Многотысячные потери на поле боя, призыв 300 тысяч резервистов, а также отток мужчин за границу срывают стабилизацию численности населения уже в этом году — по мнению Ефремова, именно по этой причине семьи откладывают рождение детей на неопределенный срок.

Ефремов отмечает, что конфликт в Украине влечет за собой снижение рождаемости до рекордно низких значений — 1,2 ребенка на одну женщину. В последний раз такие цифры в России были зафиксированы в 1999 году — вслед за перестройкой и другими конфликтами.









