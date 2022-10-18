Эстония признала Россию страной — спонсором терроризма

Парламент Эстонии единогласно признал Россию страной — спонсором терроризма. За принятие соответствующей резолюции проголосовали 88 депутатов, ни один не проголосовал против и не воздержался, сообщает ERR.

«Рийгикогу (парламент Эстонии. — NT) объявляет российский режим террористическим, а Российскую Федерацию — государством-спонсором терроризма, действиям которого необходимо дать совместный отпор», — говорится в документе.

В августе сейм Латвии также признал Россию страной — спонсором терроризма. За принятие такого решения проголосовали 67 парламентариев из 100. 13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала за резолюцию о признании режима Владимира Путина в России террористическим.