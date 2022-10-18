Госдума прекратила трансляцию своих заседаний в режиме реального времени

Депутаты Госдумы отказались от прямой трансляции своих заседаний, сославшись на обсуждение вопросов, связанных с боевыми действиями в Украине. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в нижней палате парламента РФ.

«В начале заседания было объявлено, что Совет Думы принял решение трансляции в интернете больше не осуществлять. Трансляции будут только по кабинетам депутатов и для журналистов, аккредитованных в Думе», — сообщил собеседник издания.

Сегодняшнее пленарное заседание уже не транслируется в режиме реального времени. В Госдуме пообещали выкладывать запись обсуждений.

Правозащитник Павел Чиков обратил внимание, что в настоящее время на рассмотрении в Госдуме находится 11 законопроектов, связанных с мобилизацией. Их список он опубликовал в своем Telegram-канале. При этом Би-би-си указывает, что в повестке сегодняшнего пленарного заседания стоят 64 инициативы, многие из которых никак не связаны с боевыми действиями в Украине.

«Ведомости» со ссылкой на источник сообщили, что Совет Федерации намерен вслед за Госдумой прекратить трансляции своих заседаний. Однако начальник пресс-службы верхней палаты парламента Владислав Пономаренко в разговоре с РБК опроверг эту информацию, заявив, что Совфед сохраняет «настрой на максимальную открытость, эффективную популяризацию парламентской деятельности».



