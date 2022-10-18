В Ейске нашли тело 14-го погибшего в результате крушения самолета

Число погибших в результате крушения военного самолета в Ейске увеличилось до 14. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональный орган управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

Mash утверждает, что тело 14-го погибшего нашли под завалами дома, на который рухнул военный самолет. На настоящий момент его личность установить не удалось — он сильно обгорел.

Военный самолет потерпел крушение накануне. Воздушное судно упало на жилой дом в Ейске и спровоцировало масштабный пожар. В Минобороны сообщили, что это был учебно-тренировочный полет. В результате происшествия пострадали 19 человек, среди погибших числится трое детей.

СК квалифицировал произошедшее как нарушение правил полетов или подготовки к ним (ст. 351 УК РФ). «В настоящее время следствие в качестве основной версии падения рассматривает техническую неисправность воздушного судна», — говорится в сообщении. Расследование уголовного дела продолжается.



