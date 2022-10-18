В России первый арест за сотрудничество с иностранным государством

Лефортовский суд Москвы заключил под стражу россиянина по уголовному делу о конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством или организацией. На скамье подсудимых оказался некий Павел Пищулин.

«В отношении Пищулина Павла Андреевича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 275.1 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу <...> до 14 декабря 2022 года», — сказали РИА «Новости» в пресс-службе суда.

Арест по данной статье стал первым в России. Статья 275.1 УК РФ предполагает сотрудничество с иностранным государством или организацией, которое не является госизменой, но направлено против интересов страны. По ней предусмотрено наказание до восьми лет лишения свободы.