Прокурор запросил 5 лет колонии Павлу Крисевичу за акцию на Красной площади

Прокурор попросил Тверской районный суд назначить художнику Павлу Крисевичу наказание в виде 5 лет колонии общего режима за акцию с «самоубийством» на Красной площади. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Крисевича задержали в июне 2021 года за перфоманс на Красной площади. Он сделал два «предупредительных» выстрела в воздух из охолощенного пистолета Макарова, а затем один — себе в голову. В полицейском участке аукционист объяснил, что главная идея данной художественной акции заключалась в «устранении собственного страха».

Крисевичу вменили ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия, группой лиц по предварительному сговору), с 13 июня 2021 года он находится в СИЗО. Сегодня в Тверском районном суде состоялись прения по его уголовному делу. В ходе слушания прокурор попросил суд назначить ему наказание в виде 5 лет лишения свободы. Интересы художника представляет адвокат Леонид Соловьев.

Ранее стало известно, что Крисевича пытались мобилизовать из СИЗО. Ему пришла повестка в военкомат по месту регистрации.