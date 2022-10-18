Bloomberg: ЕС намерен отказаться от введения лимита цен на газ

Еврокомиссия (ЕК) готовит предложения по введению потолка цен на российский газ, однако страны Евросоюза (ЕС) решили «воздержаться» от принятия такого решения. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа ЕС.

Еврокомиссия продолжает настаивать на необходимости введения потолка цен на российский газ в качестве мер борьбы с резким ростом цен на энергоносители, однако в ЕС не могут достичь соглашения по данному вопросу. Многие страны объединения опасаются полного прекращения поставок топлива. По данным Financial Times, как минимум десять стран выступают против введения такой меры, в том числе Греция, Италия и Польша.

На фоне сообщений о том, что Евросоюз намерен «воздержаться» от введения ограничений цен на энергоносители из РФ, биржевая цена на газ в Европе упала на 9,5%, достигнув €115,8 за 1 МВт·ч, или $1196 за 1 тыс. куб. м с учетом текущего курса.

Как сообщала Financial Times, Еврокомиссия намерена предложить механизм по сдерживанию цен на газ сроком на три месяца. Предполагается, что данная инициатива позволит устанавливать «максимально динамичное ценообразование» на газ на бирже Title Transfer Facility. Согласно плану ЕК, данный механизм будет использоваться только в качестве крайней меры.

Россия неоднократно угрожала полностью прекратить поставки газа в Европу в случае введения потолка цен на газ. С таким заявлением выступили и глава «Газпрома» Алексей Миллер, и президент России Владимир Путин.

