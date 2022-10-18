Украина признала независимость Ичкерии

Верховная Рада Украины признала независимость Чеченской Республики Ичкерия и геноцид чеченского народа. Это следует из проекта постановления, опубликованного на сайте украинского парламента во вторник.

За «проект постановления о Заявлении Верховной Рады Украины о признании Чеченской Республики Ичкерия временно оккупированной Российской Федерацией и осуждении совершения геноцида в отношении чеченского народа» проголосовали 287 депутатов, еще 64 в голосовании не участвовали.

Документом утверждается, что Чечня является оккупированной Россией территорией в результате «вооруженной агрессии, совершённой с нарушением Устава ООН».



Еще одной страной, признавшей независимость Ичкерии, является Афганистан. Это произошло в начале 2000-х годов, когда у власти в стране находилась террористическая организация «Талибан»*.

*«Талибан» признан террористической организацией и запрещен в РФ.