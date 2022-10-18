Как минимум шесть мобилизованных из Батайска погибли в ДНР

В паблике «Батайск Город» выложили видеообращение мобилизованных из Батайска. По их словам, в ДНР погибли 6 или 7 мобилизованных сослуживцев. Много людей с ранениями, пишет «7*7».

На видео мужчины говорят, что их мобилизовали 24 сентября, а 28 они были уже в ДНР. «Подготовку» за 2-3 дня они якобы прошли в учебном центре под Ростовом. Всего мобилизованных поделили на четыре группы по 15-17 человек, которые по очереди отправляли на фронт.

«Две группы уже вышли из строя», еще одна якобы перестала выходить на связь, рассказали мужчины. Но они не объяснили, означает ли это гибель всего подразделения.

Они также рассказали о том, что питаться придется за свой счет, старшего у них нет. Мобилизованные говорят о ржавых патронах, гранатах и автоматах.

«Мы не боимся идти в бой, но мы не хотим быть какими-то клоунами. Не хотим умирать просто из-за каких-то тупых интересов или командиров, которые не знают, что с нами делать», — сказали военные.

Фото иллюстративное, Константин Долгановский/Newsko