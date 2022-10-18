Белгородский район и несколько сел попали под обстрелы

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал об обстрелах региона.

В Белгородском районе в одном из сел обстреляли железнодорожную станцию. Пострадал мужчина — он доставлен в больницу с осколочными ранениями.

«Повреждена контактная сеть ЖД путей, других видимых разрушений нет. Временно приостановлено движение поездов, аварийные бригады уже устраняют последствия», — написал глава региона.

В Грайворонском округе под минометный обстрел попали села Мокрая Орловка, Глотово.

В Мокрой Орловке попадание было в молочный комплекс. Пострадавших нет.

После атаки на Глотово пострадал мужчина. Он доставлен в Грайворонскую ЦРБ.

Снарядами задеты также две линии электропередач. Без света остались два села: Безыменое и Дунайка.