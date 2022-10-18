Учительницу русского языка приговорили к 1,5 годам условно

«Медиазона»* сообщила, что в Москве прошел суд над учительницей русского языка Евгенией Феклистовой. По версии обвинения, она напала на полицейского на митинге: ударила его сумкой с тетрадями. Суд назначил ей 1,5 года условного срока, хотя обвинение просило 2 года колонии.

На митинге против боев в Украине 40-летняя учительница увидела, как силовики пытаются задержать хрупкую девушку. Тогда она попросила задержать и ее тоже.

«Давайте заодно и меня, думаю, и девушке одной не так гадко», — рассказывала она.

Сотрудник полиции оттолкнул ее, за что получил тряпичной сумкой по голове. Как уточнила SOTA, в деле указано, что полицейский получил «рану размером менее 2мм без следов крови на внутренней стороне губы». От этого 33-летний прапорщик полиции Вадим Хомяков испытал «физическую боль, нравственные страдания», а учительница «унизила» его честь, достоинство и авторитет.

Журналисты добавили, что приговор выносила судья Ольга Затомская: она отправляла в спецприемники Бориса Немцова, Алексея Навального*, Илью Яшина* и других политиков.

Испытательный срок учительницы составит два года.

*«Медиазону» и *Илью Яшина Минюст России считает «иностранными агентами».

*Алексея Навального власти России внесли в список «террористов и экстремистов».