«Голос»*: целью обысков была «добыча информации» о движении

Обыски у участников движения «Голос»* прошли 4 и 5 октября в шести регионах России. На исследование взяли все подряд, пишут активисты: от загранпаспортов и банковских карт до компьютеров. Однако в «Голосе»* сомневаются, что причиной действительно было уголовное дело, возбужденное на одного из участников движения Михаила Гусева. Истинной причиной считают «добычу информации».

Против Михаила Гусева из Ивановской области возбуждено дело о «дискредитации» армии (ст. 280.3 УК РФ). В постановлениях о проведении обысков следователь указал, что «Голос»* признан на территории России «нежелательной структурой». При этом такой формулировки в России нет, как и статуса «нежелательной организации» у «Голоса»*. Следователь также использовал название несуществующей организации: «сетевое политическое движение Голос».

Активисты считают, что термин «нежелательная структура» показывает не только некомпетентность органов, но и отношение к движению. Также в документах «преступление» Гусева постоянно пытаются связать с движением. Однако даже статья закона предусматривает только персональную ответственность.

Активисты считают, что обыски были необоснованными и неправомерными, а реальная их причина была в сборе информации о движении.

*«Голос» Минюст России считает «иностранным агентом».