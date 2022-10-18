В Афганистане пытали, а потом убили студента гея

В Афганистане пытали и убили гея, студента медуниверситета Хамеда Сабури. Правозащитники считают, что в стране начинается новая волна насилия против ЛГБТ-персон, пишет The Guardian.

Сабури задержали на КПП в Кабуле. Его родственники говорят, что его пытали три дня прежде чем убить. Видео его казни талибы* отправили родственникам: семья Сабури сбежала из Афганистана, опасаясь за свою безопасность.

Партнер Сабури Бахар рассказал, что сейчас скрывается.

«Мы были влюблены, как и любая другая пара в мире, но талибы* обращались с нами как с преступниками. Они убили любовь всей моей жизни, и я не знаю, как буду жить без него. Я снова получаю угрозы от талибов, и теперь я в бегах. У меня здесь, в Афганистане, много друзей из ЛГБТ-сообщества, которые тоже были или похищены, или подверглись пыткам. Я был арестован талибами в августе 2021 года, а затем снова в мае и июне этого года, меня изнасиловали, избили и пытали электрическим током», — рассказал Бахар.

Правозащитники говорят о том, что страну охватила новая волна насилия, и представители ЛГБТ-сообщества пытаются уехать из Афганистана. Основатель правозащитной группы ЛГБТ «Рошания» Немат Садат говорит, что каждый боится стать следующим Сабури.

*Талибан признан в России террористической организацией и запрещен.