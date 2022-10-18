«Радио Озоди»* рассказало о личности предполагаемого стрелка на полигоне в Белгородской области

«Радио Озоди»* с помощью читателей выяснило личность одного из уроженцев Таджикистана, который, предположительно, расстрелял сослуживцев и погиб на полигоне в Белгородской области. По словам родственников, Эхсон Аминзода приехал в Москву на заработки несколько месяцев назад, но 10 октября пропал. В Украину он не собирался.

Родные погибшего рассказали, что 24-летний Эхсон приехал в Россию 7 месяцев назад. Он работал в одном из ресторанов Москвы. У него не было планов участвовать в боях в Украине. По словам родственников, он пропал 10 октября у метро «Люблино» в Москве, а 16 октября российские власти сообщили о его гибели.

Эхсон работал по патенту. Его брат Фируз сказал, что его вызвали в военную прокуратуру. Он отрицает, что его брат был радикалом: он просто приехал на заработки, планировал строить жизнь.

Последний раз Эхсон звонил 10 октября и говорил, что собирается встретиться с друзьями, после чего его телефон был отключен.

В Белгородской области 15 октября на полигоне, где шли занятия с мобилизованными, произошла стрельба. По официальной версии огонь открыли «уроженцы стран СНГ», погибли 11 человек, 15 ранены. По другим данным число погибших может быть вдвое больше.

*«Радио Озоди» Минюст России считает «иностранным агентом».