Илон Маск: SpaceX отозвала запрос в Пентагон на финансирование

CNN сообщает, что компания SpaceX отозвала запрос в Пентагон на финансирование сети Starlink в Украине. На обслуживание терминалов требовались сотни миллионов долларов: но именно по этой сети идет основная коммуникация украинских военных.

В запросе компания указывала, что больше не может передавать Украине терминалы и обслуживать их.

В субботу Маск написал: «К черту все это… даже несмотря на то что Starlink все еще теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов налогоплательщиков, мы просто продолжим бесплатно финансировать правительство Украины».

В понедельник он написал, что предпринял «шаг для отмены запроса в министерство обороны».

При этом источники CNN рассказали, что в пятницу Пентагон фактически согласился на просьбу SpaceX оплатить текущие услуги для правительства Украины. Вашингтон также предварительно согласился на отправку в Украину, по просьбе командования, дополнительных терминалов.

По данным журналистов, запрос в Пентагон был на 124 млн долларов, но какая сумма была согласована — информации нет. Маск сообщал, что в Украину было отправлено 25 300 терминалов, но на данный момент 10 630 платят за обслуживание. В месяц на услуги связи необходимо 4500 долларов. Часть средств оплачивают США, Великобритания, Польша и частные лица.