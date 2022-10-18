Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс извинилась за ошибки в своей программе и не стала подавать в отставку. Reuters пишет, что она сменила министра финансов и обещала пересмотреть антикризисный план.

«Я хочу взять на себя ответственность и извиниться за допущенные ошибки. Я хотела действовать, помочь людям с их счетами за электроэнергию, справиться с проблемой высоких налогов, но мы зашли слишком далеко и слишком быстро», — сказала Трасс.

После того как ее рейтинги серьезно упали, она уволила своего близкого советника Квази Квартенга. Новый министр финансов Джереми Хант отказался от оставшихся основных пунктов программы по снижению налогов, включая сокращение поддержки энергетики. Назначение Ханта Трасс объяснила как раз тем, что ей нужно изменить направление.

Теперь предлагаемый Трасс антикризисный план продлится только до апреля. Она пообещала, что самые уязвимые слои населения будут защищены. На прошлой неделе сообщалось, что Трасс могут отправить в отставку. Но она сама высказала решимость остаться на посту.