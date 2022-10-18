Hyundai Motor может продать бизнес в России

ТАСС со ссылкой на СМИ сообщает, что компания Hyundai Motor рассматривает возможность продажи бизнеса в России. Анализ рынка в стране показал, что это один из наиболее вероятных вариантов.

Руководству компании недавно представили анализ предполагаемых рисков в России. Самый вероятный сценарий — продажа активов. Газета «Тона ильбо» указывает, что сейчас производитель не может вести нормальную финансовую деятельность в стране: перевод денег между центральным филиалом и российским офисом осложнили санкции.

Кроме того, в августе и сентябре российское подразделение не смогло продать ни одного автомобиля. А расходы на налоги, зарплаты и поддержание завода в Санкт-Петербурге остались.

Несмотря на это, покинуть российский рынок будет сложно из-за вложенных средств и широкой сети дочерних компаний. Предприятие также готовилось к выпуску электроавтомобилей.