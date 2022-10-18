Канада ввела санкции против российских актеров и пропагандистов

Канадские власти ввели санкции против россиян, причастных к распространению пропаганды и дезинформации. В список вошли 34 физлица и одна организация, пишет «Коммерсант».

МИД Канады указал, что новые санкции коснутся тех, кто поддерживает режим Путина и помогает ему подрывать «принципы государственного суверенитета», «несут ответственность за распространение ложных сведений, которые служат предлогом для необоснованной войны российского режима».

Среди организаций в санкционном списке телеканал «Звезда». Ограничения коснулись помощника президента России Владимира Мединского, депутата Госдумы от «Новых людей» Алексея Нечаева. Также санкции ввели против пресс-секретаря «Роснефти» Михаила Леонтьева, актеров Сергея Безрукова, Дмитрия Певцова, Владимира Машкова, журналистов Павла Гусева, Андрея Кондрашова, Тины Канделаки и Дмитрия Губерниева, Наили Аскер-Заде.

Ранее в Канаде вводили санкции против российских высших чиновников, военных, актеров и близких к Путину бизнесменов.