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#Новости

Число погибших при падении самолета на жилой дом в Ейске достигло 13 человек

18.10.2022

Еще 19 жителей получили ранения

Вчера вечером в Ейске Краснодарского края на жилой дом упал самолет Су-34. По данным ТАСС, погибли 13 человек, среди которых трое детей, 19 человек получили ранения.

В Ейске ввели режим ЧС. Людей эвакуировали в пункты временного размещения. 

Несколько погибших выпрыгивали из окон во время пожара. То, что был взрыв при падении самолета, отрицают в МЧС. Глава министерства Александр Куренков говорил, что пожар начался из-за разлива топлива. 

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил создать все условия для людей из пострадавшего дома, потому что они сегодня должны идти на работу «с хорошим настроением». 


Фото: SOTA.



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