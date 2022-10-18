Число погибших при падении самолета на жилой дом в Ейске достигло 13 человек

Вчера вечером в Ейске Краснодарского края на жилой дом упал самолет Су-34. По данным ТАСС, погибли 13 человек, среди которых трое детей, 19 человек получили ранения.

В Ейске ввели режим ЧС. Людей эвакуировали в пункты временного размещения.

Несколько погибших выпрыгивали из окон во время пожара. То, что был взрыв при падении самолета, отрицают в МЧС. Глава министерства Александр Куренков говорил, что пожар начался из-за разлива топлива.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил создать все условия для людей из пострадавшего дома, потому что они сегодня должны идти на работу «с хорошим настроением».





Фото: SOTA.