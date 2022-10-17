Акциониста Павла Крисевича пытались призвать из СИЗО

Павел Крисевич, которого обвинили в хулиганстве (ч.2 ст.213 УК) после перформанса на Красной площади, сообщил, что ему пришла повестка по месту регистрации. Активист больше года находится в СИЗО.

О повестке SOTA узнала от подруги художника.

Павла Крисевича задержали 11 июня 2021 года после перформанса в поддержку политзаключенных и против путинского режима. Он дважды выстрелили на площади из небоевого оружия, а потом якобы выстрелил себе в голову. Свою акцию он назвал «контрольным выстрелом» для «государственного устрашения».

Ранее акционист проводил акции у здания ФСБ на Лубянке в образе Христа.

По статье о хулиганстве ему может грозить до 7 лет лишения свободы. Прения по его делу состоятся завтра в Тверском суде.