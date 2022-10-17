236-й день боев: главное

- Сегодня утром российские войска нанесли удары по Киеву. По информации мэра Киева Виталия Кличко, из 28 беспилотников цели поразили 5. Как сообщил корреспондент ВВС, поисковые работы продолжаются. Известно о четырех погибших, среди которых беременная женщина.
Возле атакованного дома есть офис энергетической компании. По мнению журналистов, он и мог быть целью российских войск. Возможно, так Россия пытается компенсировать поражение на поле боя ударами по инфраструктуре в преддверии зимы.
Атака произведена дронами-камикадзе иранского производство. Как пишет The New York Times, из-за этого Киев призывает ввести санкции против Ирана. Вчера стало известно о крупной сделке по поставке вооружений между Россией и Ираном: в российские войска должны были поступить дроны и баллистические ракеты малой дальности. Ранее аналитики Института изучения войны писали, что в Россию могут приехать специалисты из Ирана, чтобы обучать военных: на поле боя солдаты поначалу столкнулись с проблемами при использовании беспилотников.
Минобороны России отчиталось, что «в течение суток ВС РФ продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины». Все назначенные объекты поражены, добавили в министерстве.
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Состоялся обмен пленными. Глава Донецкой области Денис Пушилин сообщал, что обмен должен был состояться по формуле 110 на 110. Однако Украина подтвердила, что в страну вернулись только 108 человек, 12 из которых — гражданские. В Россию — 110. По версии Минобороны России, две женщины отказались возвращаться в Украину.
Российское Минобороны подтвердило обмен, все вернувшиеся отправятся в Москву где пройдут лечение.
«С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 110 российских граждан, среди которых 72 российских моряка с гражданских судов, задерживающихся киевским режимом с февраля 2022 года. Украинской стороне переданы 108 военнослужащих ВСУ женского пола. Две украинские женщины перед обменом добровольно отказались возвращаться на Украину, пожелав остаться в Российской Федерации.
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Министр обороны Беларуси Виктор Хренин сообщил, что региональная группировка войск приступила к выполнению задач по вооруженной защите «Союзного государства». Пока она развертывается не в полном составе. Вчера сообщалось, что в Беларусь приедут 9 тыс. российских военнослужащих.
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В ЕС утвердили план по помощи Украине. Страны, помимо военной помощи и средств на восстановление страны, готовы обучать украинских военных. Тренировочная миссия обойдется в 107 млн евро. Однако, пишут «Ведомости», Венгрия не считает хорошей идеей такую помощь. Глава венгерского МИДа Петер Сийярто сказал, что это ведет к эскалации. Он также добавил, что Венгрия не давала согласия на создание этой тренировочной миссии: власти страны воздержались от обсуждения этого вопроса.
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Разведка Британии считает, что из-за взрыва на Керченском мосту у российских военных обострились материально-технические проблемы. Движение по мосту открыто частично, ремонтные работы продолжаются. Однако возле перехода остается очередь из ожидающих грузовых автомобилей. Российские силы, действующие на юге Украины, вероятно, увеличивают поток материально-технического снабжения через Мариуполь, пытаясь компенсировать снижение пропускной способности Керченского моста. В условиях напряженности российского присутствия в Херсоне и ухудшения путей снабжения через Крым наземная линия связи через Запорожскую область становится все более важной для устойчивости российского контроля. Город Мелитополь является узлом путей снабжения и местом базирования российской авиации.
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Аналитики Института изучения войны опубликовали спецвыпуск: они решили сделать прогноз о том, как Украине восстановить экономику. По мнению ISW, восстановление возможно только после возвращения территорий. Это в будущем будет влиять на защиту страны от возможного нападения России. Как минимум, нужно освободить большую часть Херсонской и Запорожской областей, а также часть захвачены в 2014 году территорий.