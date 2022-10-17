236-й день боев: главное

Сегодня утром российские войска нанесли удары по Киеву. По информации мэра Киева Виталия Кличко, из 28 беспилотников цели поразили 5. Как сообщил корреспондент ВВС, поисковые работы продолжаются. Известно о четырех погибших, среди которых беременная женщина.

Возле атакованного дома есть офис энергетической компании. По мнению журналистов, он и мог быть целью российских войск. Возможно, так Россия пытается компенсировать поражение на поле боя ударами по инфраструктуре в преддверии зимы.

Атака произведена дронами-камикадзе иранского производство. Как пишет The New York Times, из-за этого Киев призывает ввести санкции против Ирана. Вчера стало известно о крупной сделке по поставке вооружений между Россией и Ираном: в российские войска должны были поступить дроны и баллистические ракеты малой дальности. Ранее аналитики Института изучения войны писали, что в Россию могут приехать специалисты из Ирана, чтобы обучать военных: на поле боя солдаты поначалу столкнулись с проблемами при использовании беспилотников.

Минобороны России отчиталось, что «в течение суток ВС РФ продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины». Все назначенные объекты поражены, добавили в министерстве.

Состоялся обмен пленными. Глава Донецкой области Денис Пушилин сообщал, что обмен должен был состояться по формуле 110 на 110. Однако Украина подтвердила, что в страну вернулись только 108 человек, 12 из которых — гражданские. В Россию — 110. По версии Минобороны России, две женщины отказались возвращаться в Украину.

Российское Минобороны подтвердило обмен, все вернувшиеся отправятся в Москву где пройдут лечение.

«С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 110 российских граждан, среди которых 72 российских моряка с гражданских судов, задерживающихся киевским режимом с февраля 2022 года. Украинской стороне переданы 108 военнослужащих ВСУ женского пола. Две украинские женщины перед обменом добровольно отказались возвращаться на Украину, пожелав остаться в Российской Федерации.