В Краснодарском крае военный самолет упал на многоэтажный жилой дом

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МЧС сообщило, что два человека погибли, еще 15 пострадали.



«Там творится ужас, там люди просто с балконов выпрыгивают и кричат «спасите» и «помогите». Горят несколько подъездов. Самолет упал, человек из него эвакуировался. Самолет упал, осколки полетели в дом — там все гореть начало. Нас эвакуировали пожарные», — рассказала «Вот так» жительница дома Анастасия.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту падения самолета.

Mash пишет, что как минимум один человек погиб при крушении самолета в Ейске. В тяжелом состоянии госпитализировали еще трех человек, в том числе ребенка.

«Коммерсант» добавляет, что рядом с местом крушения нет социальных объектов. Президент России Владимир Путин поручил оказать пострадавшим всю необходимую помощь. В Ейск вылетели глава МЧС, губернатор региона и министр здравоохранения. По данным губернатора региона Вениамина Кондратьева, пострадало 17 квартир.

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«Интерфакс» сообщил, что в Ейске Краснодарского края на жилой дом упал военный самолет Су-34. Два пилота смогли катапультироваться, информации о пострадавших и погибших пока нет.

По информации «Коммерсанта», пожар распространился с 1 по 9 этажи. По данным экстренных служб, в доме повреждено 15 квартир, площадь пожара — две тыс. кв. метров.

По данным Минобороны. самолет потерпел крушение при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета. Причиной аварии могло стать возгорание двигателя при взлете.