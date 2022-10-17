Власти Якутска выдадут семьям мобилизованных овощные наборы

Мэр Якутска Евгений Григорьев сообщил, что семьям мобилизованных выдадут овощные наборы. С 18 октября в городе будет работать городской центр поддержки семей участников «спецоперации».

В центре будут оказывать психологическую, информационную, волонтерскую и другую помощь семьям и родственникам мобилизованных. В дополнение к федеральным мерам поддержки в городе обещают единовременную выплату в 30 тыс. рублей, питание и проезд школьникам, бесплатный детский сад и зачисление в дошкольные учреждения без очереди. Также предоставят отсрочку от аренды и пени за земельный участок или муниципальное имущество, а мобилизованным обещают купить снаряжение, технические спецсредства.