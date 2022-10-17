Депутат от Забайкалья предложил устраивать облавы на мужчин в ночных клубах

Депутат Госдумы от Забайкальского края Андрей Гурулев предложил устраивать облавы в ночных клубах в поиске «косящих от мобилизации». Призыв с такими идеями он опубликовал в своем Telegram.

Внимание на такое предложение обратила «Сибирь.Реалии»*. Гурулев поддержал облавы на улицах и у метро: так подлежащих мобилизации разыскивали в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. По данным Горелова, из Забайкальского края должны призвать еще 860 человек, которые «придут сегодня-завтра». Однако он посетовал, что в ряды армии вступают «хронические алкоголики».

«Во вновь формируемых частях есть небольшие вопросы с некоторыми лицами, к примеру, хроническими алкоголиками. Мы насчитали таких несколько человек, надо их заменить, но это необходимость. Сами сослуживцы таких просят домой отправить, потому что им бок о бок в бой идти», — заявил депутат.

При этом некоторые сенаторы проведение облав не поддержали, но раздача повесток таким образом не остановилась. Однако мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что мобилизация в столице закончилась сегодня днем.

*«Сибирь.Реалии» Минюст России считает «иностранным агентом».