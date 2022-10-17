В Москве рассмотрят дело о «дискредитации» армии против актера Смольянинова

РИА «Новости» сообщило, что Гагаринский суд Москвы зарегистрировал административное дело о «дискредитации» армии против актера Артура Смольянинова. Рассмотрение дела еще не назначено.

Сам актер в беседе с «Медузой»* прокомментировал обвинение.

«Для меня не существует законов этого государства. Они, как и само государство, преступны по своей сути, а значит — не имеют ни моральной, ни юридической силы. Никаких эмоций. Грустить тут не о чем. Как и радоваться. Нельзя умалишенных принимать всерьез, иначе сам с кукушкой попрощаешься. Пожал плечами — пошел дальше. Есть гораздо более существенные вопросы в жизни», — сказал актер.

Поводом могло стать интервью артиста Екатерине Гордеевой* в апреле нынешнего года. В беседе Смольянинов осудил действия российской армии в Украине.

После этого артиста исключили из нескольких проектов с госучастием, а сам актер уехал из России.

*«Медузу» и Екатерину Гордееву российские власти считают «иностранными агентами».