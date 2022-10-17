Президент Грузии не исключила введение визового режима с Россией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили на совместном брифинге с президентом Молдавии Майей Санду заявила, что не исключено введение визового режима с Россией. В Молдавии к россиянам стали относиться внимательнее: в стране усилили протоколы контроля на границе.

По данным грузинских властей с 17 по 26 сентября в страну приехали около 78 тысяч россиян, а выехали более 62 тысяч. По словам Зурабишвили, среди них есть и бывшие граждане Грузии, и россияне. Визовый режим сейчас достаточно либеральный, по мнению Зурабишвили, и возможно его придется пересмотреть.

«Среди них (прибывших. — NT) бывшие граждане Грузии, приехавшие в Грузию из-за ситуации в России. Но есть и граждане России, которые приезжают в Грузию по разным причинам. Здесь главное, чтобы общественность была уверена в том, что используются все механизмы контроля, чтобы не возникла опасность. Я думаю, что для этого нужно больше общения и больше информирования нашего общества, чтобы все возможные угрозы и вопросы реально рассматривались властями и принимались все меры», — цитирует Зурабишвили РИА «Новости».

Принять решение о введении виз должны в правительстве. «Сирена» уточнила, что по мнению министра финансов страны Лаши Хуцишвили, который курирует и таможенную службу, на сегодняшний день нет необходимости вводить визовый режим с Россией.

Президент Молдавии Майя Санду сказала, что сейчас из-за наплыва россиян риски безопасности выше. По словам спикера парламента Игоря Гросу, органы безопасности Молдавии изменили протоколы контроля границы, чтобы не пропускать тех, кто приезжает из России с недобрыми намерениями.

«Риски для безопасности сегодня выше, чем обычно, наши органы применяют фильтр, который обеспечивает, чтобы люди с недобрыми намерениями и стремлением дестабилизировать обстановку не попали в страну. В отношении граждан РФ существуют специальные механизмы, которые обеспечивают нашу безопасность», — заявила Санду.