Close

#Новости

Минобороны Беларуси: группировка войск «Союзного государства» приступила к выполнению задач

17.10.2022

Вчера сообщалось, что в Беларусь перебросит 9 тыс. российских военных

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин сообщил, что региональная группировка войск приступила к выполнению задач по вооруженной защите Союзного государства. По информации ТАСС, сейчас она развертывается не в полном составе. 

Начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Беларуси Валерий Ревенко сообщал, что из России в страну перевезут около 170 танков, до 200 боевых машин и до 100 орудий и минометов. Контингент российских войск составит 9 тыс. человек. 

По словам госсекретаря Совета безопасности страны Александра Вольфовича, решение о полном развертывании группировки войск примут в зависимости от развития ситуации. 



×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.