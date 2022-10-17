Минобороны Беларуси: группировка войск «Союзного государства» приступила к выполнению задач

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин сообщил, что региональная группировка войск приступила к выполнению задач по вооруженной защите Союзного государства. По информации ТАСС, сейчас она развертывается не в полном составе.

Начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Беларуси Валерий Ревенко сообщал, что из России в страну перевезут около 170 танков, до 200 боевых машин и до 100 орудий и минометов. Контингент российских войск составит 9 тыс. человек.

По словам госсекретаря Совета безопасности страны Александра Вольфовича, решение о полном развертывании группировки войск примут в зависимости от развития ситуации.