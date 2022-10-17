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#Новости

Exxon прекратила работать с «Сахалин-1» из-за танкеров «Совкомфлота»

17.10.2022

Суда компании больше не страхуют из-за санкций

«Коммерсант» выяснил, что американская Exxon прекратила работу на «Сахалин-1» из-за танкеров «Совкомфлота»: из-за санкций суда компании отказываются страховать. Судовладелец привлек российскую компанию-страховщика, но Exxon это не устроило. 

Журналисты выяснили, что в аналогичной ситуации работа на «Сахалин-2» продолжилась. После остановки добычи на «Сахалин-1» в мае, к осени управление проектом российские власти передали «Роснефти». 

Сейчас на «Сахалине-1» остановили добычу нефти. Но из-за этого нет и добычи попутного газа, которые поставляли в Хабаровский край и на Сахалин. Недостающие объемы поступают из «Сахалин-2». 


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