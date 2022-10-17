Exxon прекратила работать с «Сахалин-1» из-за танкеров «Совкомфлота»

«Коммерсант» выяснил, что американская Exxon прекратила работу на «Сахалин-1» из-за танкеров «Совкомфлота»: из-за санкций суда компании отказываются страховать. Судовладелец привлек российскую компанию-страховщика, но Exxon это не устроило.

Журналисты выяснили, что в аналогичной ситуации работа на «Сахалин-2» продолжилась. После остановки добычи на «Сахалин-1» в мае, к осени управление проектом российские власти передали «Роснефти».

Сейчас на «Сахалине-1» остановили добычу нефти. Но из-за этого нет и добычи попутного газа, которые поставляли в Хабаровский край и на Сахалин. Недостающие объемы поступают из «Сахалин-2».